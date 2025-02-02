أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر
شهدت أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025، تحديثًا جديدًا وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.
وقد سجلت أسعار العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والريال السعودي، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي:
- في بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو:
- في بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي:
- في بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.
تستمر هذه التحديثات في تعكس التغيرات المستمرة في سوق العملات المصرية بما يتوافق مع التقلبات العالمية.