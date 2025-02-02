أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر

شهدت أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025، تحديثًا جديدًا وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وقد سجلت أسعار العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والريال السعودي، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي:

في بنك مصر : 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو:

في بنك مصر : 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.

: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

في بنك مصر : 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

تستمر هذه التحديثات في تعكس التغيرات المستمرة في سوق العملات المصرية بما يتوافق مع التقلبات العالمية.