أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر

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شهدت أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025، تحديثًا جديدًا وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية. 

وقد سجلت أسعار العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والريال السعودي، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي:

  • في بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو:

  • في بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

  • في بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

تستمر هذه التحديثات في تعكس التغيرات المستمرة في سوق العملات المصرية بما يتوافق مع التقلبات العالمية.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر