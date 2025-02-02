ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقوصية فى أسيوط

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط  اليوم الأحد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بحملة تموينية مكبرة للتفتيش على قطاع الأغذية بنطاق المركز بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة بأسيوط وبمشاركة سامح عبدالعال مدير إدارة تموين القوصية وفتحي عبداللاه مسئول الرقابة التموينية ومحمد جميل مفتش تموين بالقوصية وهلالي عبدالحميد مفتش الأغذية بالمركز

 

 وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الألبان السائلة يقوم بتصنيع الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للاشتراطات الصحية مما يمثل تهديدًا لصحة المواطنين

وأكد أبوالنصر على ضرورة إستمرار الحملات التموينية بشكل مكثف في مختلف مراكز المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة ومحاسبة المسؤولين عن إنتاج وتوزيع منتجات غير صالحة مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان ملاحقة المخالفات في جميع القطاعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية لضمان حماية حقوقهم وصحتهم حيث تم تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل معها على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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