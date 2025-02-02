أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر والعالم: استقرار بعد الارتفاعات الأخيرة

الاقتصاد
الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا على المستويين المحلي والعالمي بعد الارتفاعات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 بمقدار 20 جنيهًا للجرام، بينما سجلت بورصة الذهب العالمية زيادة بقيمة 30 دولارًا للأوقية.

ويعود سبب هذه الارتفاعات المحلية إلى الزيادة الأخيرة في بورصة الذهب العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية، مع تزايد معدلات الطلب على الذهب، مما يشير إلى توقعات بتحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • سعر الذهب عيار 24: سجل 4480 جنيهًا للجرام الواحد.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل 3920 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل بالمصنعية 4020 جنيهًا للجرام الواحد.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل 3360 جنيهًا للجرام الواحد.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 31360 جنيهًا، ويعادل وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر الذهب العالمي

  • سجل سعر الذهب العالمي اليوم 2 فبراير 2025 قيمة 2805 دولارات للأوقية.

تستمر أسعار الذهب في التأثر بالتحركات العالمية، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر والعالم استقرار بعد الارتفاعات الأخيرة الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر والعالم أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

عاجل:- الرئيس السيسي يؤكد استمرار الجهود لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

‏وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية المستمرة على جنين ومخيمها إلى 26 قتيلا منذ نحو أسبوعين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر