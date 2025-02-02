أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر والعالم: استقرار بعد الارتفاعات الأخيرة

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا على المستويين المحلي والعالمي بعد الارتفاعات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 بمقدار 20 جنيهًا للجرام، بينما سجلت بورصة الذهب العالمية زيادة بقيمة 30 دولارًا للأوقية.

ويعود سبب هذه الارتفاعات المحلية إلى الزيادة الأخيرة في بورصة الذهب العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية، مع تزايد معدلات الطلب على الذهب، مما يشير إلى توقعات بتحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4480 جنيهًا للجرام الواحد.

: سجل 4480 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 21 : سجل 3920 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل بالمصنعية 4020 جنيهًا للجرام الواحد.

: سجل 3920 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل بالمصنعية 4020 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 18 : سجل 3360 جنيهًا للجرام الواحد.

: سجل 3360 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الجنيه الذهب: سجل 31360 جنيهًا، ويعادل وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الذهب العالمي اليوم 2 فبراير 2025 قيمة 2805 دولارات للأوقية.

تستمر أسعار الذهب في التأثر بالتحركات العالمية، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية.