لقاءات موسعة لبحث شكاوى المواطنين بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

عُقدت سلسلة من اللقاءات الدورية بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، بهدف بحث الشكاوى والمطالب وإيجاد حلول فعالة لها.

هذا وقد جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، 

لقاءات موسعة لبحث شكاوى المواطنين

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لقاءين لخدمة المواطنين، الأول بمقر الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحضور الأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، حيث تم بحث 25 مطلبًا وشكوى، بالإضافة إلى 15 طلبًا ورقيًا. كما عقد لقاءً آخر بقرية العجميين بمركز أبشواي، بحضور الأستاذ هاني رجب، رئيس مركز ومدينة أبشواي، وتم خلاله مناقشة 17 مطلبًا وشكوى، ووجه نائب المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة المشكلات المطروحة والعمل على حلها.

كما شهدت مراكز أخرى لقاءات مماثلة، حيث عقد كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءين آخرين، الأول بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح، رئيس المركز، وتم خلاله بحث 12 حالة، والثاني بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الأستاذ محمد فتحي، رئيس المركز، حيث تمت مناقشة 11 حالة بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

txt

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

txt

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث شكاواهم وتلبية احتياجاتهم

وفي السياق ذاته، عقد أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءين آخرين، الأول بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس المركز، حيث تم بحث 10 حالات، والثاني بمركز يوسف الصديق، بحضور رئيس المركز، حيث تمت مناقشة 12 شكوى ومطلبًا للمواطنين.

تنوع الشكاوى وسعي لحلول عاجلة

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، حيث شملت طلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية. كما تم التطرق إلى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم للحالات المرضية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص محافظة الفيوم على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، واتخاذ خطوات جادة لحلها، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني بحث شكاوى المواطنين رئيس مركز ومدينة ابشواى سكرتير عام المحافظة شكاوى المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة فرص عمل للشباب

مواد متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 27 قطعة حشيش في الفيوم

استعدادات مكثفة بمدارس الفيوم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الفيوم

افتتاح مركز شباب الخير للغسيل الكلوي بقرية الحجر في الفيوم

مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

عاجل:- الرئيس السيسي يؤكد استمرار الجهود لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

حالة الطقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني