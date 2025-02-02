لقاءات موسعة لبحث شكاوى المواطنين بالفيوم

عُقدت سلسلة من اللقاءات الدورية بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، بهدف بحث الشكاوى والمطالب وإيجاد حلول فعالة لها.

هذا وقد جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين،

لقاءات موسعة لبحث شكاوى المواطنين

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لقاءين لخدمة المواطنين، الأول بمقر الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحضور الأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، حيث تم بحث 25 مطلبًا وشكوى، بالإضافة إلى 15 طلبًا ورقيًا. كما عقد لقاءً آخر بقرية العجميين بمركز أبشواي، بحضور الأستاذ هاني رجب، رئيس مركز ومدينة أبشواي، وتم خلاله مناقشة 17 مطلبًا وشكوى، ووجه نائب المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة المشكلات المطروحة والعمل على حلها.

كما شهدت مراكز أخرى لقاءات مماثلة، حيث عقد كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءين آخرين، الأول بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح، رئيس المركز، وتم خلاله بحث 12 حالة، والثاني بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الأستاذ محمد فتحي، رئيس المركز، حيث تمت مناقشة 11 حالة بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وفي السياق ذاته، عقد أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءين آخرين، الأول بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس المركز، حيث تم بحث 10 حالات، والثاني بمركز يوسف الصديق، بحضور رئيس المركز، حيث تمت مناقشة 12 شكوى ومطلبًا للمواطنين.

تنوع الشكاوى وسعي لحلول عاجلة

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، حيث شملت طلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية. كما تم التطرق إلى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم للحالات المرضية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص محافظة الفيوم على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، واتخاذ خطوات جادة لحلها، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.