محافظ أسيوط: رفع 100 طن مخلفات بمركز أبنوب

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاحد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى حيث تم رفع 100 طن من المخلفات من النقاط الحيوية والتجمعات السكانية ومقلب حي الخبازين وتم نقلها إلى المقالب المخصصة ولمصنع السماد بمنقباد فضلًا عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك بإستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمركز كـ(لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي)

 

وأكد المحافظ على أن يتم توفير المعدات اللازمة لتنفيذ الحملات، بما في ذلك السيارات المخصصة لجمع القمامة والآليات الحديثة وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة داعيًا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة البيئة، والإلتزام بالإجراءات الخاصة بالتخلص من القمامة، منوهًا إلى إستمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

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