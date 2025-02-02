عاجل:- ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق بعد تهديدات ترامب بتعريفات جمركية وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد بيانات أمريكية ضعيفة والتهديدات الأمريكية بفرض تعريفات تجارية جمركية على كل من المكسيك وكندا.

جاء هذا الارتفاع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وبيانات العمل القوية.

زيادة أسعار الذهب نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وتهديدات ترامب

أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي، التي صدرت يوم الخميس الماضي، إلى تعزيز صعود أسعار الذهب.

ووفقًا لما صرح به المهندس سعيد إمبابي، مدير منصة "آي صاغة" للذهب والمجوهرات، فإن أسعار الذهب من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ2800 دولار للأوقية، بعد أن دفعت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها.

وأوضح إمبابي أن الذهب شهد صعودًا قويًا بفضل نقصه في لندن، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم التي أشارت إليها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، مما يعزز الاتجاه الصعودي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

التهديدات الأمريكية تؤدي إلى اندفاع في أسواق الذهب

وأشار إمبابي إلى أن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات، وخاصة المعادن الثمينة، أدى إلى حالة من الاندفاع في أسواق المعادن الثمينة، حيث بدأ التجار بتأمين مخزوناتهم من الذهب داخل الولايات المتحدة.

وأكد أن التجار كانوا يجمعون سبائك الذهب ببورصة كومكس في نيويورك، ما أسفر عن زيادة المخزونات بنسبة 75% مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث وصل حجم المخزون إلى 85 مليار دولار الخميس الماضي، أي ما يعادل أكثر من 30.4 مليون أوقية من الذهب.

مخزونات الذهب في لندن ونيويورك

وأكد إمبابي أن زيادة مخزون الذهب في نيويورك أدى إلى استنفاد المخزونات المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز ارتفاع الذهب، مما جعل شراء السبائك أرخص باستخدام العملات الأخرى.

وقد ساهم قرار ترامب بفرض ضرائب جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الصين في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية.

الذهب كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية

يبدو أن الاضطرابات الاقتصادية والتهديدات التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يساهم في رفع أسعاره بشكل ملحوظ.

كما تؤكد توقعات الخبراء على أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية.