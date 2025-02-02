أسعار سبائك الذهب في مصر تشهد تحديثًا هامًا مع بداية تعاملات اليوم الاحد 2 فبراير 2025

قامت مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في أسعار الذهب بتحديث أسعار سبائك الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 2 فبراير 2025، مع بداية التعاملات، حيث سجلت الأسعار تغييرات ملحوظة شملت مختلف الأوزان، وهو ما انعكس على محال الصاغة.

أسعار سبائك الذهب وفقًا للتحديث الجديد

وبحسب آخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب ومؤسسة "جولد بيليون"، جاء سعر السبيكة الذهبية مع المصنعية على النحو التالي:

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: وصل سعر سبيكة ذهب 1 جرام (BTC) إلى 4،639 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرامات (BTC) 22،655 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات (BTC) 45،300 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا: سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا (BTC) 90،560 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا: وصل سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا (BTC) إلى 226،200 جنيهًا مصريًا.

زيادة أسعار الذهب تؤثر على سوق السبائك

يشير الخبراء إلى أن أسعار السبائك الذهبية في الأسواق المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المعادن الثمينة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ما يساهم في دفع أسعاره للارتفاع.