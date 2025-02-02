رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول وأهم التفاصيل

تزايدت تساؤلات أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية حول موعد ظهور نتيجة الترم الأول للعام 2025، مع اقتراب إعلان نتائج الصف السادس الأزهري في جميع محافظات مصر.

ويشغل الجميع معرفة كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025، حيث سيتم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول

إليك خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية للترم الأول 2025:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المخصص. الضغط على خدمات الأزهر الشريف. اختيار نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول. إدخال المنطقة التعليمية للطالب. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025. فور ظهور النتيجة، ستتمكن من الاطلاع على الدرجات الخاصة بكل مادة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025

سيتم تفعيل الرابط الخاص بالنتيجة فور اعتمادها من الجهات المختصة. وعندها سيكون بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

توزيع درجات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول

تم تحديد المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بـ 275 درجة، موزعة على المواد التالية:

العلوم : 25 درجة

: 25 درجة الرياضيات : 50 درجة

: 50 درجة القرآن الكريم : 50 درجة

: 50 درجة اللغة العربية : 50 درجة

: 50 درجة اللغة الإنجليزية : 25 درجة

: 25 درجة التربية الإسلامية : 50 درجة

: 50 درجة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة

ضوابط تصحيح الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول

حفاظًا على مصلحة الطالب، تم توجيه تعليمات للمصححين باتباع مجموعة من الضوابط أثناء عملية التصحيح، وتشمل: