محافظ الفيوم يواصل لقاءاته الدورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة المشكلات التي تواجه الأهالي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون من أجل تطوير القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء الأستاذ كامل غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية والمشروعات التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة من النواب، والتي تتعلق باحتياجات دوائرهم المختلفة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين التي نقلها النواب، موجهًا بسرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمانية لضمان الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة تعزيز التواصل بين النواب والمسؤولين التنفيذيين، مشيدًا بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل هموم المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الفيوم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.