رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة كفر الشيخ وطرق الاستعلام عنها

تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول، في ظل ظهور نتائج بعض المحافظات الأخرى، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ قريبًا، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في كفر الشيخ

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ. اختيار المرحلة التعليمية ثم تحديد الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على استعلام، وستظهر النتيجة فور اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

يشمل توزيع درجات الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

اللغة العربية : 80 درجة.

: 80 درجة. اللغة الإنجليزية : 60 درجة.

: 60 درجة. الدراسات الاجتماعية : 40 درجة.

: 40 درجة. الرياضيات : 60 درجة.

: 60 درجة. العلوم: 40 درجة.

إجمالي المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي هو 280 درجة، موزعة على 140 درجة لكل فصل دراسي.

كيفية حساب النسبة المئوية

يمكن للطلاب حساب النسبة المئوية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسهولة عن طريق ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في 100 ثم قسمته على إجمالي مجموع الصف الثالث الإعدادي (أي 280 درجة).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة كفر الشيخ

ستكون النتيجة متاحة للطلاب وأولياء الأمور فور ظهورها رسميًا من خلال الرابط المخصص من هنا.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط دقيقة لضمان عدالة الامتحانات وجودتها، وتشمل هذه الضوابط: