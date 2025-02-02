الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة، مشيرا إلى أن كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني، سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية، حيث تقدم المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح.

وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة.



وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية، لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، حيث إن مستشفى بهية تمثل خدمة أساسية للمواطنين، خاصة السيدات في علاج أورام الثدي، وهي خدمة مهمة جدا، مشيرا إلى أن المستشفى دوره مهم جدا، لأنه يتناول الموضوع من منظور كامل، ويتعامل مع الحالات بصورة شاملة، على درجة عالية جدا من التخصص والجودة، كما أنه يقدم الدعم النفسي.

وأكد أن مستشفى بهية تبذل مجهودا في مساعدة المرضى، من خلال ورش متميزة يجري تنظيمها، والمستشفى يقدم خدمة متكاملة، وهو ما يعكس حجم التطور والجودة في الخدمة التي يجري تقديمها، مشددا على أن الدولة تسعى قدر المستطاع حتى من خلال مواردها المحدودة، أن تطور قدر المستطاع من الصروح الطبية، باعتبار أنها تقدم خدمة للمواطن بصورة مباشرة، كما أن الدولة تمنح أولوية كبيرة جدا لقطاع الصحة، والدولة تؤكد أنها ستظل تدعم مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال الخدمات، وتقديم الأرض لإقامة المشروعات، مثلما حدث في مستشفى أهل مصر.

