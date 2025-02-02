مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

الفجر الفني
مي عز الدين
مي عز الدين

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلكبعد طرح البوسترات الفردية لمسلسلها الجديد "قلبي ومفتاحه"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.


 

ونشرت "dmc" البوسترات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها عدد من أبطال المسلسل وهم الفنان آسر ياسين، الفنانةمي عز الدين، الفنان دياب، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد خالد صالح، وعلقت عليهم قائلة:"خمس نجوم في حكاية واحدة،انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025، حصريا على شاشات المتحدة".


 

أبطال وصناع مسلسل "قلبي ومفتاحه"


 

يضم المسلسل نخبة من الأسماء البارزة في الصناعة والفن، حيث يتولى هيثم حسني مهمة مدير التصوير، ويعمل كريم خضير كمصوررئيسي، بينما يشرف على الصوت محمد حسن، ويتولى أحمد علي الشهبة الإنتاج الفني، فيما تهتم إيناس عبد الله بإطلالات أبطالالمسلسل كـستايلست، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب

أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح

سما إبراهيم، عايدة رياض،إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

اشرف عبد الباقى أحمد خالد صالح الفنانة مي عز الدين تريند جوجل رمضان 2025 مسلسل قلبي ومفتاحه

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