ضبط سيدة ونجلها بتهمة النصب عن طريق "الفيسبوك'

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نجحت  الأجهزة الامنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي  فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا  وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

نصب الدقهليه

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