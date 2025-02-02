نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية
تزايدت عمليات البحث من قِبل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، مع اقتراب موعد إعلان النتيجة الرسمية.
بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، من المتوقع أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات القادمة، ومن ثم يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية
- زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط الرسمي (هنـــا).
- اختيار المرحلة الدراسية: الصف الثالث الإعدادي.
- تحديد الفصل الدراسي الأول.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على استعلام لعرض النتيجة فور إعلانها.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الشرقية
- مادة اللغة العربية: 40 درجة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة.
- مادة العلوم: 20 درجة.
مجموع درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة
يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية فور إعلانها رسميًا.
رابط الاستعلام الرسمي: موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية