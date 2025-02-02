تزايدت عمليات البحث من قِبل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، مع اقتراب موعد إعلان النتيجة الرسمية.

بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، من المتوقع أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات القادمة، ومن ثم يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط الرسمي (هنـــا). اختيار المرحلة الدراسية: الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على استعلام لعرض النتيجة فور إعلانها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الشرقية

مادة اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. مادة اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. مادة الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة العلوم: 20 درجة.

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية فور إعلانها رسميًا.

رابط الاستعلام الرسمي: موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية