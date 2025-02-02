محافظ الدقهلية في جولة تفقدية صباحية بالمنصورة ويكلف بشن حملة لرفع جميع الإشغالات

محافظات
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم، مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة المنصورة خاصة شارع جيهان، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

كما كلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة العامة للمرور، بتنظيم حركة السيارات بشارع النخلة وتيسير الحركة المرورية بما يضمن سيولة حركة السيارات ومنع التكدس لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وقائدي السيارات، وتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الترعة وشارع الجيش، وأكد على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المنصورة شملت، شارع النخلة وشارع الجلاء وجيهان، حيث وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع حي غرب برفع مستوى النظافة هناك، وإلزام شركة النظافة بإعادة توزيع العمال والمعدات وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

جولة محافظ الدقهلية

1000550186
1000550186
1000550177
1000550177
1000550193
1000550193
1000550182
1000550182
1000550201
1000550201
1000550181
1000550181
1000550195
1000550195
1000550179
1000550179
1000550189
1000550189
وسط المدينة الإدارة العامة للمرور الخضروات والفاكهة الشاشات الإلكترونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المظهر الحضاري اللواء طارق مرزوق تيسير الحركة المرورية شوارع مدينة المنصورة منافذ بيع الخضروات

مواد متعلقة

الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.. السنبلاوبن العام تستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام

تعليم الدقهلية لـ "الفجر": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 2-2-2025 في محافظة الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-2-2025 في الدقهلية

أسعار البيض اليوم الأحد 2-2-2025 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-2-2025 في الدقهلية

ناشئين المصارعة بالدقهلية في بطولة الجمهورية للكبار وتحت 17 سنة بنادي سيتي كلوب بالمنوفية

بدء العد التنازلي لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي775

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل|غدا انطلاق الاوكازيون الشتوي بتخفيضات في محلات الملابس والأدوات المنزلية

سموحه يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب

أذان المغرب..مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

عاجل| المالية:حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل

علاء زينهم يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام.. ما القصة؟

إيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل.. ما الأمر؟

وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يؤكدان على تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر