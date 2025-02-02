أعلى عائد على شهادات الادخار 2025: أفضل الخيارات لحماية مدخراتك

شهدت معدلات البحث تزايدًا كبيرًا مؤخرًا حول أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 في البنوك المصرية، بعد القرارات الأخيرة من بنكي الأهلي ومصر بشأن استمرار العوائد المرتفعة على شهادات الادخار.

يعد ذلك فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في حماية أموالهم مع الحصول على عوائد ثابتة ومجزية.

نستعرض لكم أبرز شهادات الادخار المقدمة من البنوك وأعلى العوائد المتاحة لعام 2025.

شهادات الادخار في البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية السنوية:

العائد الشهري : 23.5%

: 23.5% العائد السنوي : 27%

: 27% العائد اليومي : 23%

: 23% مدة الشهادة : سنة واحدة

: سنة واحدة الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه

: 1000 جنيه الشروط: لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:

العائد : 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.

: 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة. مدة الشهادة : 3 سنوات

: 3 سنوات الشروط: لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد المعتمدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:

العائد : 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة.

: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة. مدة الشهادة : 3 سنوات

: 3 سنوات الشروط: نفس الشروط السابقة، مع إمكانية استرداد الشهادة وفقًا للقواعد المحددة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات:

العائد الشهري : 21.5%

: 21.5% الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه

: 1000 جنيه مدة الشهادة : 3 سنوات

: 3 سنوات الشروط: لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادات الادخار في بنك مصر

شهادة طلعت حرب:

العائد الشهري : 23.5%

: 23.5% العائد السنوي : 27% في نهاية المدة

: 27% في نهاية المدة مدة الشهادة : 12 شهرًا

: 12 شهرًا الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه

: 1000 جنيه طرق الشراء: يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

شهادة القمة:

العائد الشهري : 21.5%

: 21.5% مدة الشهادة : 3 سنوات

: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه

: 1000 جنيه الشروط: يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

كيفية اختيار أفضل شهادة ادخار لعام 2025

عند اختيار أفضل شهادة ادخار لعام 2025، يجب أن تأخذ في اعتبارك عدة عوامل، مثل: