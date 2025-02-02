نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة: موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام

مع تزايد البحث من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة القاهرة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، بعد إعلان نتائج عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، نستعرض لكم كافة التفاصيل حول موعد ظهور نتيجة نصف العام ورابط الاستعلام الخاص بها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة

أكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 سيتم إعلانها اليوم الأحد 2 فبراير 2025 بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ستتاح النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث شملت امتحاناتهم مادة الدراسات الاجتماعية كآخر مادة في جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام نحو 211،342 طالبًا وطالبة، من بينهم 107،239 طالبًا و104،103 طالبات، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية بالمحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة برقم الجلوس فور إعلانها عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال الرابط التالي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة يوم السبت 18 يناير 2025، وانتهت يوم الخميس 23 يناير 2025.

وجاء الجدول كالتالي:

السبت 18 يناير 2025 : امتحان اللغة الأجنبية والهندسة.

: امتحان اللغة الأجنبية والهندسة. الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية. الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية. الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

: امتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. الخميس 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، تم تحديد توزيع الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية، حيث يبلغ إجمالي الدرجات للفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كما يلي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم: 20 درجة

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 2025

بالنسبة للمجموع الكلي للشهادة الإعدادية، فإنه يصل إلى 280 درجة مقسمة بين الفصلين الدراسيين كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

: 40 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم: 40 درجة

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع مجموعة من الضوابط لضمان العدالة وجودة الامتحانات، وهذه أبرز الضوابط: