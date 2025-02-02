الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في زيارة رسمية بعد توليه رئاسة الجمهورية

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أحمد الشرع
أحمد الشرع

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية، وذلك بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

تفاصيل الزيارة

يرافق الرئيس السوري في زيارته إلى المملكة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. 

وقد نشرت الرئاسة السورية على منصاتها الرسمية صورة للرئيس الشرع ووزير الخارجية، حيث ظهر كلاهما في طائرة خاصة، مرفقة بتعليق يفيد: "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم (الأحد) في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".

التعاون والتنسيق المشترك

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتعد خطوة مهمة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التطورات السياسية في سوريا.

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في زيارة رسمية بعد توليه رئاسة الجمهورية الشرع أحمد الشرع الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض

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