فريق نادى جامعة حلوان يحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على نادي الظاهر

حقق الفريق الأول لنادي جامعة حلوان مواليد انتصارًا مستحقًا خارج أرضه على نظيره نادي الظاهر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة قوية شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريق.

افتتح محمود صلاح التسجيل لصالح نادى جامعة حلوان من ضربة جزاء نفذها ببراعة، قبل أن يعزز محمد رمضان النتيجة بالهدف الثاني، ليؤكد تفوق الفريق على مدار شوطي المباراة. ونجح الفريق في الحفاظ على تقدمه رغم محاولات نادي الظاهر لتعديل النتيجة.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذا الانتصار، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي يقدمه الفريق في المسابقات المختلفة. وأكد أن الجامعة تواصل دعمها للأنشطة الرياضية وتحرص على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن هذا الانتصار هو ثمرة الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني، مشددًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق للحفاظ على النتائج الإيجابية وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الموسم.