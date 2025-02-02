الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 2 فبراير 2025 والاثنين 3 فبراير 2025، مشيرة إلى أنه سيظل الطقس معتدلًا خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع توقعات بتأثر بعض المناطق بالشبورة المائية.

كما توقعت الهيئة حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مع نشاط للرياح وأمطار متفاوتة على مناطق شمال البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا

الطقس اليوم الأحد:

سيظل الطقس معتدلًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

الطقس غدًا الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 23°C، الصغرى 13°C.

: العظمى 23°C، الصغرى 13°C. السواحل الشمالية : العظمى 21°C، الصغرى 13°C.

: العظمى 21°C، الصغرى 13°C. شمال الصعيد : العظمى 25°C، الصغرى 10°C.

: العظمى 25°C، الصغرى 10°C. جنوب الصعيد: العظمى 28°C، الصغرى 13°C.

ظواهر الطقس المؤثرة

الشبورة المائية:

ستؤثر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة بالقرب من المسطحات المائية، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، لذا يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الطقس خلال الأيام المقبلة