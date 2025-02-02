نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية: رابط الاستعلام والخطوات

تزايدت عمليات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة القليوبية، خاصة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمحافظة القليوبية فور صدورها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في القليوبية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول في محافظة القليوبية باتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية. اختيار المرحلة: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة فور ظهورها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة القليوبية

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإن إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول في محافظة القليوبية هو 140 درجة، موزعة كالتالي:

مادة اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. مادة اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. مادة الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة العلوم: 20 درجة.

رابط الموقع الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القليوبية

يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي أو البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية من خلال الرابط التالي: