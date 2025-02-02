ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف

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حملات تموينية ببني
حملات تموينية ببني سويف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف عن تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، لضبط الأسواق وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط ٣٠ كجم لحوم فاسدة، و٣٤٠ كجم شيبسي ومقرمشات غير صالحة، و١١ كجم من ألبان الأطفال المدعمة غير المصرح بتداولها، بالإضافة إلى ١٦٠ كجم شيبسي و٣٩ كجم سكر مجهولي المصدر، و٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مخالفات تموينية أخرى، منها التصرف في ٧٠٠٠ لتر سولار بإحدى محطات الوقود، وضبط ١٢ جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، إلى جانب طلمبات وقود غير مرخصة تم التحفظ على ٢٠٠ لتر سولار منها، كما تم تحرير ٢٤ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط ٢١ بائعًا لا يحملون شهادات صحية.

وفي إطار الرقابة على المخابز البلدية ببني سويف، تم تحرير ٢٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٢٩ مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٣٨ مخالفة لتصرف بعض المخابز في حصص الدقيق المدعم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكدت مديرية التموين ببني سويف، استمرار جهودها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة.
 

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