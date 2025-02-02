نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة السويس: رابط الاستعلام والخطوات

بعد إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة السويس، شهدت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور ارتفاعًا ملحوظًا على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

ونقدم لكم السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في السويس وبقية المحافظات الأخرى التي من المتوقع ظهور نتائجها قريبًا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في السويس

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة السويس، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الخاص بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس. تحديد المرحلة الدراسية: "الشهادة الإعدادية". اختيار محافظة السويس من القائمة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر "استعلام" للحصول على النتيجة مباشرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة السويس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة السويس عبر الرابط التالي:

نتائج الشهادة الإعدادية في 9 محافظات أخرى

إلى جانب محافظة السويس، يمكن للطلاب في المحافظات التالية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 باستخدام الروابط المفعلة:

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

توزع درجات الصف الثالث الإعدادي لعام 2025 على المواد المختلفة كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة العلوم : 20 درجة

: 20 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة الرياضيات: 30 درجة

يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة بوابة مديرية التربية والتعليم أو المواقع الرسمية للمحافظة للحصول على أحدث المعلومات حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور ظهورها في جميع المحافظات.