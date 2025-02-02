عاجل|غدا انطلاق الاوكازيون الشتوي بتخفيضات في محلات الملابس والأدوات المنزلية

أصدر السيد الدكتور/ شريف فاورق - وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراَ وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025 إعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذيه والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضًا.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.