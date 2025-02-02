وزارة التضامن الاجتماعي تنظم زيارة لكبار السن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56

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جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة خاصة لكبار السن المقيمين بدور المسنين، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويستمر حتى 5 فبراير الجاري تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

استقبل المعرض أولى هذه الزيارات بمشاركة 30 مسنًا ومسنة من ثلاث دور بمحافظة الجيزة، وهي: السلمانية، التعارف الخيرية، ودار أم هاني، وذلك بحضور الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين، وعدد من مسؤولي قطاع المسنين بالوزارة. كما شاركت في الزيارة الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، التي حرصت على لقاء المسنين وتبادل الحديث معهم والاطمئنان عليهم.

تضمنت الزيارة برنامجًا ثريًا، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حيث تم استقبال كبار السن وتوفير المعينات الحركية اللازمة لهم، بالإضافة إلى إجراء قياسات الضغط والسكر للاطمئنان على صحتهم قبل بدء الجولة. كما شهدوا عرضًا توضيحيًا قدمه الهلال الأحمر المصري حول كيفية تقديم الإسعافات الأولية لبعض الإصابات على المسرح المخصص للفعاليات داخل المعرض.

وتجول المسنون في عدد من الأجنحة المتميزة، حيث زاروا أجنحة وزارتي الدفاع والداخلية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، حيث استمعوا إلى شروحات مفصلة وشاهدوا أفلامًا توضيحية عن الجهود المبذولة في مختلف المجالات، كما استمتعوا بعروض التواشيح الدينية المميزة داخل جناح الأزهر الشريف.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج كبار السن في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الثقافية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وإثراء تجربتهم الثقافية.

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