التشكيل المتوقع لمواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي في البريميرليج

يستعد آرسنال لمواجهة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

آرسنال في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج

ويستقبل ملعب الإمارات معقل الجانرز، المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكسز.

ومن المتوقع أن يدخل آرسنال بتشكيل مكون من:-

▪︎حراسة المرمى: رايا.

▪︎خط الدفاع: كالافيوري - جابرييل - ساليبا - تيمبر.

▪︎خط الوسط: رايس - بارتي - أوديجارد.

▪︎خط الهجوم: تروسادر - هافيرتز - مارتينلي.

ويحتل الجانزر وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول والذي يمتلك في رصيده 56 من 23 مواجهة.

بينما، من المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المواجهة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: إيدرسون.

▪︎خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - ستونز - نونيس.

▪︎خط الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - برناردو.

▪︎خط الهجوم: فودين - هالاند عمر مرموش.

ويأتي السيتيزنز في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، من 23 مباراة.

موعد مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.