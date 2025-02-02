لأول مرة واحد من الناس يذيع جنازة أم كلثوم كاملة بمناسبة مرور نصف قرن علي رحيلها

الفجر الفني
واحد من الناس
واحد من الناس

في حلقة خاصة واحتفالية فنية موسيقية لإحياء الذكرى الـ 43 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ومرور ٥٠ عام علي رحيلها، وتذاع علي مدار اليوم الاحد وغدا الاثنين في العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة، حيث يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي،  المطربة  مروة ناجي.

 

 

 

 والتي تشدو بباقة من أجمل اغاني كوكب الشرق ام كلثوم، ومع صوت جلال معوض تبدأ الاحتفالية: في مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم الوصلة الثالثة من الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق ثم مشهد انفراج الستارة عن ام كلثوم وفرقتها، ليعقبها لقاء نادر مع الإعلامية سلوي حجازي وكوكب الشرق. 

 

وتتناول الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق وكيف سافرت ام كلثوم للعالم كلة حتي تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها. 


وايضا موافقة السيد الرئيس علي منحهما قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهورية،ولقطات نادرة لام كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح. 


وتشدو مروة ناجي بمقطع من هذه ليلتي، وامل حياتي وكواليس اغنية "يا ليلة العيد آنستينا " وفي عام ٣٩ غنت ام كلثوم يا ليلة العيد أنستينا في فيلم دنانير. 

 

كما يعرض البرنامج ولاول مرة  جنازة " ام كلثوم " كاملة، وفيلم نادر عن حياة كوكب الشرق ام كلثوم للمنتج الكبير الراحل جمال الليثي. 

 

كما تناولت الحلقة وفاة فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي السيدة ام كلثوم التي لقبت بكوكب الشرق في الثالث من فبراير عام ٧٥ بعد معاناة مع مرض التهاب الكلي، وشارك في تشييع جثمانها اكتر من ٤ ملالين شخص وانتج جمال الليثي فيلم يعرض اليوم لاول مرة عن جنازة ام كلثوم. 


وتختتم الحلقة بمشهد ابيض واسود ل تصفيق الجمهور وفي الخلفية اهات ام كلثوم وتحمل أغانيها. 

 

موعد برنامج واحد من الناس 

 

يذاع واحد من الناس اليوم الاحد وغدا الاتنين ٢ و٣ فبراير في العاشرة مساء علي شاشة قناة الحياة. 

أغنية يا ليلة العيد الجيش المصري السيد الرئيس السيدة أم كلثوم المطربة مروة ناجي برنامج واحد من الناس سلوى حجازى عمرو الليثى كوكب الشرق أم كلثوم واحد من الناس

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