موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، القمة النارية بين آرسنال ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

آرسنال يستضيف مانشستر سيتي في البريميرليج

ويستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز، المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكسز.

ويحتل الجانرز وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 47 نقطة، بينما يأتي السيتيزنز في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

موعد مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

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