جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع: حملات توعوية تخريج متعافين واستمرار تقديم الخدمات العلاجية

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرًا بالفيديو جراف يستعرض أبرز أنشطته خلال الفترة من 24 حتى 30 يناير 2025.

حملات توعوية في الأندية والميادين

أطلق الصندوق قافلة توعوية تحت شعار "لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ73.

جابت القافلة الأندية الرياضية الكبرى، بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي الصندوق.

تخريج 100 متعافٍ من مركز علاج الإدمان بدمياط

نظم الصندوق حفل تخريج 100 متعافٍ من أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت شعار "التعافي حياة". وشهد الحفل حضور الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ممثلةً عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إلى جانب قيادات تنفيذية بالصندوق والمحافظة، ورؤساء القطاعات بمؤسسة حياة كريمة.

أنشطة توعوية للأطفال والمجتمع

في إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، نظم الصندوق بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فعاليات توعوية داخل قرى المبادرة الرئاسية بمحافظة دمياط، لرفع وعي الأطفال بمخاطر التدخين.

كما تم تنفيذ 236 نشاطًا متنوعًا بعدة محافظات، تضمنت مبادرة "خدعوك فقالوا" في الميادين، وحملات توعوية بالجامعات والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، بالإضافة إلى 13 نشاطًا في 8 بيوت تطوع داخل الجامعات المصرية، استهدفت 3500 طالب وطالبة.

استمرار تقديم الخدمات العلاجية والكشف المبكر عن التعاطي

يواصل الصندوق تقديم الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الإدمان في سرية تامة عبر الخط الساخن 16023، حيث تم تقديم العلاج لـ 2627 مريضًا من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة. كما تم إجراء الكشف المبكر عن المخدرات لـ 6534 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، مع توفير العلاج المجاني لأي موظف يتقدم طواعية قبل خضوعه لحملات الكشف، دون التعرض للمساءلة القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل الصندوق حملات الكشف المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف الفئات المختلفة في المجتمع.

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي:

https://fb.watch/xuZ-zgMP4a/?mibextid=cr9u03

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