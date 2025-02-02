ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد أكدت قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية - بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.