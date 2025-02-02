ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

حوادث
متهمين
متهمين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد أكدت قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية - بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر أجهزة الأمن الأحوال المدنية الجهات الحكومية الداخلي المحررات الرسمية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل ـ حرب الرسوم الجمركية تشتعل.. كندا والمكسيك تردان على قرارات ترامب والصين تتوعد بالتصعيد

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

“الوطنية للإعلام”: حركة ترقيات للعاملين في ماسبيرو

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة مكثفة لأطفال وشباب "أهل مصر" وانطلاق مهرجان أم كلثوم للموسيقى والغناء

أفضل الماسكات الطبيعية لتفتيح اليدين والتخلص من البقع الداكنة

توتنهام يخطف نجم النمسا قبل فحوصات وولفرهامبتون

روزاريو وسان خوان يكتفيان بالتعادل في الدوري الأرجنتيني

بينهم محمد صلاح..كل ما تريد معرفته عن الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي