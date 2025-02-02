سموحه يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره سيراميكا كليوباترا فى الرابعة عصر اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

سموحة يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة بينما يأتى سموحه فى المركز الرابع عشر عشر برصيد 11 نقطة. 

واستقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه على اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وضمت القائمة كلا من 

  • حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.
  • خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، عبد الله بستنجى، بركات حجاج، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، محمد ربيعه.
  • خط الوسط: محمد متولى كناريا، ابو بكر ليادى، إسلام عطيه، محمد سعيد مكرونه، عبد الكبير الوادي، محمود صابر، محمد كونيه، أشرف مجدى.
  • خط الهجوم: محمد سالم،  مصطفى البدرى، صامويل امادى.

وتذاع المباراة على قناة 
ON time sport 2
وتردد القناه 12303 أفقى
 

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