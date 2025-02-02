الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لطفل يقود سيارة بالقليوبية



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة ملاكى وبصحبته أطفال بمدينة العبور بالقليوبية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على احدى الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة ملاكي وبصحبته أطفال بمدينة العبور بالقليوبية.. وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وضبط قائدها "شقيقه"، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.