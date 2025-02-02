بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول 4 كم

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رصف طريق
رصف طريق

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعى فى المسافة المحصورة بين قرية المرازيق وقرية أبو رجوان بطول 4 كم وذلك في استجابة فورية للمطالب التي عرضها المواطنين علي المحافظ خلال جولته بمراكز البدرشين وأبو النمرس  . 
وأشار محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي انطلاقًا من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية. 
اطمأن المحافظ من رئيس مركز البدرشين على إنتهاء أعمال نقل المرافق والمتعارضات وأعمال إعادة الشئ لأصله قبل تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء الأعمال موجها بالتواجد الميدانى والإشراف على إستقبال الأجهزة والمعدات التابعة للهيئة والمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة والمرور لمنع أية معوقات وإزالتها لتسهيل الأعمال وإنجازها. 
وكان قد بحث المحافظ مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى سابقا سبل سرعة تنفيذ الأعمال بالقطاع المذكور لما لطريق مصر أسيوط من أهمية
حيث أكد المحافظ ورئيس الهيئة على ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور لطبيعتها وتحقيق السيولة اللازمة لحركة المركبات.
وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود الهيئة العامة للطرق والكبارى وسرعة الإستجابة والتنسيق الدوري مع المحافظة بشأن تنفيذ أعمال التطوير للطريق والحرص على التعاون مع المحافظة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ المشروعات بما يسهل حركة تنقل المواطنين.

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