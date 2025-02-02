تحرير 131 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق



حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 131 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.