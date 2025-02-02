ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالدقهلية

حوادث
متهمين
متهمين

 

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استخراج المحررات الرسمية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام إحدى السيدات ونجلها، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استخراج المحررات الرسمية، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات، وهاتفين محمولين، مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية.. بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر استهداف الأحوال المدنية الاحتيال على المواطنين
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