وزير التعليم يتوجه إلى المملكة المتحدة لبحث سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي

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وزير التعليم
وزير التعليم

توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تستهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم قبل الجامعي وتطوير السياسات التعليمية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع مسؤولي التعليم في المملكة المتحدة، ومفتشي هيئة "أوفستيد" المسؤولة عن معايير جودة التعليم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تعليمية مرموقة بهدف الاطلاع على تطوير نظم الاختبارات والتعلم المدرسي وتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس، وأفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي في قياس تقدم الطلاب، فضلا عن الاطلاع على أحدث طرق التدريس والدمج التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تتضمن لقاءات الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة، اجتماعًا تنسيقيًا مع المجلس الثقافي البريطاني لتحديد آليات تعزيز التعاون بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي زيارة  الوزير محمد عبد اللطيف للندن عقب زيارة قام بها للعاصمة الألمانية برلين عقد خلالها لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسئولين لتعزيز أواصر التعاون في المشروعات المشتركة الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي.

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