كشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة نصف نقل محملة بالطوب بالمنيا

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نصف نقل محملة بالطوب بالمنيا، ونجحت في ضبط السيارة وقائدها.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "نصف نقل" محملة بالطوب بمحور سمالوط بالمنيا، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا) وضبط قائدها (نجله "لا يحمل رخصة قيادة") وبمواجهتهما أيدا ما سبق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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