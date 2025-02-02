تعرف على موعد مواجهة الأهلي ومودرن سبورت

دوري نايل.. عاجل تشكيل الأهلي ومودرن سبورت بالجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

النادي الأهلي، الأهلي، الأهلي ومودرن سبورت، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت بالجولة الحادية عشر بدوري نايل والتي ستنطلق بعد قليل.

ويسعى النادي الأهلي للأقتراب خطوة من صدارة الدوري الممتاز بعد أن وسع نادي بيراميدز الفارق إلى 4 نقاط، حيث وصل إلى النقطة 23 بعد فوزه على نادي الزمالك في المباراة الماضية.

تشكيل النادي الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري الممتاز

الأهلي - مودرن سبورت

حراسة المرمي:- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفي العش.

خط الوسط:- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - إمام عاشور.

خط الهجوم:- محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - نيجك جراديسار.

فيما يتواجد على دكة الاحتياطي كل من:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط:- كريم وليد نديفيد - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:- محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم -



ويغب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم عدد كبير من اللاعبين للإصابة، وعدم القيد، وهم علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.

وكلا من سام أبو علي، وياسر إبراهيم، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، طاهر محمد طاهر، مصطفى أبو الخير

، سمير محمد، رضا سليم، يحيي عطية الله للإصابة.

فيما يغير أشرف بن شرقي لعدم الجاهزية الفنية.

ومصطفى مخلوف بسبب وجهة نظر فنية.

فيما رحل عن الفريق الثلاثي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، ويوسف أيمن.

تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالجولة الحادية عشر بدوري نايل

الأهلي - مودرن سبورت

وعلى الجانب الآخر أعلن المدير الفني الفرنسي لنادي مودرن سبورت فرانك دوما عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بالجولة الحادية عشر من دورى نايل، من أجل تحسين ترتيب بجدول الدوري، حيث يحتل المركز قبل الأخير.

وجاء تشكيل الفريق كالآتي:-

حارسة المرمي:- محمود جنش.

خط الدفاع:- محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجوام.

خط الوسط:- غنام محمد - على زعزع - محمد أميسي.

خط الهجوم:- إيبا - محمد هلال - حسام حسن.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- كريم طارق.

خط الدفاع:- علي فوزي - طارق السيد عبدالله حافظ

خط الوسط:- محمود شعبان - ضياء السيد - أحمد يوسف _وليد علي فرج.

خط الهجوم:- معتزم زدام.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنطلق مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت بالجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز بعد قليل وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تقام المباراة على ملعب « استاد السلام » بقيادة الحكم طارق مجدي كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي كمساعد أول، وإبراهيم السوداني مساعد ثاني، بينما يتولى أحمد الغندور تقنية الفيديو "var".

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز، عبر شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS 1، بتعليق محمد الكواليني

ويعد النادي الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الدوري الممتاز، حيث حقق 5 انتصارات، و5 تعادلات، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، خلف نادي بيراميدز المتصدر برصيد 24 نقطة.

فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز قي لقاء وحيد أمام نادي الزمالك، والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 5 مباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

وقبل مواجهة الليلة، يتفوق النادي الأهلي بشكل واضح في تاريخ مواجهاته أمام مودرن سبورت، حيث التقى الفريقين في 7 مواجهات سابقة، جاءت نتائجها كالتالي:

فوز المارد الأحمر في 3 مباريات، فيما حقق مودرن سبورت الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وسجل لاعبي النادي الأهلي 13 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 11 جولة حتى الآن كالتالي:-

1- ناصر منسي من الزمالك برصيد 6 أهداف.

2- فيستون ماييلي من بيراميدز برصيد 5 أهداف.

3- عمرو ناصر من فاركو برصيد 5 أهداف.

4- أمام عاشور من الأهلي برصيد 4 أهداف.

5- محمود زلاكة من سيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف.

6- محمد علي بن حمودة من غزل المحلة برصيد 4 أهداف.

7- جودوين شيكا من طلائع الجيش برصيد 4 أهداف.

8- صديق أويجولا من بيراميدز برصيد 3 أهداف.

9- علي فوزي من إنبي برصيد 3 أهداف.