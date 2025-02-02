تفاصيل جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بمركز أجا

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جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم مركز أجا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

وتفقد محافظ الدقهلية قرية طنامل، والتقى بأصحاب مصانع التريكو ومحلات بيع الملابس والأقمشة هناك، واستمع إليهم مؤكدًا على دعمه الكامل لكل احتياجاتهم التي تعظم الاستفادة من أعمالهم، مشيرا إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لزيادة إنتاجية المصانع بما يخدم السوق ويوفر منتجات محلية متنوعة بأسعار مميزة.

كما تفقد محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بطنامل، وأكد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة بالمترددين على الوحدة، وحسن تقديم الخدمات المطلوبة وتيسير إجراءات الحصول عليها، حرصا عليهم ولتحقيق مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كما شدد على رئيس الوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة النظافة العامة بالقرية، ورفع تجمعات القمامة يوميا.

جولة محافظ الدقهلية

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