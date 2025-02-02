العناية بالبشرة في الشتاء: حماية الجلد من الجفاف والتشققات

العناية بالبشرة في الشتاء..مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتشققات نتيجة تأثرها بالبرودة وانخفاض نسبة الرطوبة.

ولأن صحة الجلد ترتبط بالمظهر والشعور بالراحة، من الضروري اتباع روتين عناية خاص يحافظ على نعومة البشرة وترطيبها خلال هذا الفصل القاسي.

تعرفكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول أسباب جفاف البشرة وكيفية الوقاية منه باستخدام نصائح فعالة ووصفات طبيعية بسيطة.

جفاف البشرة في فصل الشتاء: الأسباب وطرق العلاج

يُعد جفاف البشرة من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثيرون خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي برودة الطقس وانخفاض مستوى الرطوبة إلى فقدان الجلد لترطيبه الطبيعي، مما يسبب خشونة، حكة، وتشققات قد تكون مؤلمة.

العناية بالبشرة في الشتاء: حماية الجلد من الجفاف والتشققات

أسباب جفاف البشرة في فصل الشتاء:

الطقس البارد والرياح: البرودة تقلل من إنتاج الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الجلد. التدفئة الداخلية: استخدام المدافئ يقلل من نسبة الرطوبة في الهواء، مما يساهم في جفاف البشرة. الاستحمام بالماء الساخن: الماء الساخن يزيل الطبقة الزيتية الطبيعية من الجلد. منتجات العناية القاسية: الصابون والمستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية تسبب جفاف الجلد.

نصائح للعناية بالبشرة في الشتاء

استخدام مرطبات غنية: يفضل اختيار مرطبات تحتوي على الجلسرين أو زبدة الشيا للحفاظ على ترطيب البشرة. تجنب الماء الساخن: استبدال الماء الساخن بالماء الفاتر أثناء الاستحمام. تقليل مدة الاستحمام: لا يجب أن تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق. ترطيب البشرة فور الاستحمام: وضع الكريم المرطب على الجلد وهو رطب للحفاظ على الترطيب. استخدام واقي الشمس: حتى في الشتاء، يجب حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. شرب الماء بكميات كافية: ترطيب الجسم من الداخل له تأثير مباشر على صحة الجلد.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة

ماسك العسل وزيت جوز الهند: اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت جوز الهند وضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة.

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت جوز الهند وضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة. ماسك الأفوكادو: اهرسي نصف حبة أفوكادو وامزجيها مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

أهمية الحفاظ على ترطيب البشرة بفصل الشتاء

الحفاظ على ترطيب البشرة خلال فصل الشتاء يتطلب اتباع روتين عناية خاص يتضمن استخدام المرطبات المناسبة، تجنب العادات الضارة، واستخدام الوصفات الطبيعية، باتباع هذه النصائح، يمكن التمتع ببشرة ناعمة وصحية طوال فصل الشتاء.