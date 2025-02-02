أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك
كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن حقيقة عودة زياد كمال لاعب الزمالك للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك
وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي في الميركاتو الشتوي، ونحن وافقنا ولكن الأزمة حاليا في الزمالك.
وأضاف: الأزمة تخص الزمالك وزياد كمال حاليا، لأن اللاعب لديه مستحقات متأخرة ويريد الحصول عليها قبل العودة لإنبي.
وتابع: الزمالك يحاول منح زياد كمال بعض المستحقات المتأخرة وتسوية الأمر، ولكن اللاعب يريد الحصول على كامل مستحقاته.