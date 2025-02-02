في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة مكثفة لأطفال وشباب "أهل مصر" وانطلاق مهرجان أم كلثوم للموسيقى والغناء

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أچندة فعاليات ثقافية فنية حافلة، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل ٨ فبراير، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

مشاركة مميزة بمعرض "بيزنس يا شباب"

تشارك هيئة قصور الثقافة في النسخة الثانية من معرض "بيزنس يا شباب" للحرف اليدوية والتراثية، المقام باستاد القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة حتى 8 فبراير الحالي.



وتقدم الهيئة مجموعة متنوعة من منتجات ورش الإدارة العامة لثقافة المرأة، تشمل: الخيامية، المكرمية، الحلي والإكسسوارات، الحقائب الجلدية، والمشغولات الصوفية، وغيرها من المنتجات، وذلك بأسعار مناسبة، لدعم الحرف التراثية.

وتقام الفعاليات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

انطلاق مهرجان أم كلثوم للموسيقى والغناء

ينطلق غدا الاثنين بمركز الشباب بقرية طماي الزهايرة، بمحافظة الدقهلية، ملتقى كوكب الشرق احتفاءً بمرور 50 عاما على ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.



ينظم الملتقى هيئة قصور الثقافة على مدار ٣ أيام، ويتضمن مجموعة من الفعاليات، أبرزها: عرض فيلم تسجيلي، وورشة حكي حول حياة الفنانة الراحلة ومسيرتها الفنية، بالإضافة إلى ورشة ومعرض فني، وآخر لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، كما يشمل عروضا للموسيقى العربية تقدمها الفرق الفنية.

هذا بالإضافة إلى العروض الفنية المقرر تقديمها تحت عنوان مهرجان أم كلثوم للموسيقى والغناء خلال الأسبوع بالمحافظات في كل من طنطا وقنا والبحيرة والمنوفية والإسكندرية وأسيوط والغربية بمشاركة فرق الموسيقى العربية التابعة للهيئة.

عاصمة الثقافة المصرية تستقبل شباب "أهل مصر"

يستقبل قصر ثقافة المنيا، غدا الاثنين، فعاليات الملتقى ٢٠ لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، ويستمر حتى ٩ فبراير، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا.



ويشهد الملتقى ١٠ ورش فنية وحرفية، لقاءات توعوية وتثقيفية، دوري ثقافي، حفلات سمر، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية.



يأتي ذلك ضمن فعاليات مكثفة بمحافظة المنيا، عقب إعلان اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر.

تواصل الأسبوع الثقافي الـ ٣٦ لأطفال أهل مصر بالقاهرة

كما تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي السادس والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية والمنفذة بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، حتى ٥ فبراير، باستضافة 200 طفل من المحافظات الحدودية بهدف رعاية الموهوبين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

ويشمل الأسبوع عددا من الورش الثقافية والأدبية والفنية والحرفية، بجانب زيارات ميدانية لأهم المعالم السياحية.

قصور الثقافة تواصل فعالياتها المميزة في معرض للكتاب

تستمر هذا الأسبوع أنشطة هيئة قصور الثقافة ضمن برنامجها المميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، والمقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى ٥ فبراير، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وتقدم الفرق الفنية التابعة للهيئة عروضا فنية تتنوع بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية لإضفاء أجواء من البهجة على زوار المعرض، هذا بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية بركن الطفل، والإصدارات المميزة بجميع السلاسل، والموجودة في "صالة 1، جناح B3"، بأسعار مخفضة تعد هي الأقل سعرا في المعرض.

عروض مسرح الطفل تجوب المحافظات

تستمر عروض نوادي مسرح الطفل، ضمن فعاليات إجازة نصف العام الدراسي، ويشهد هذا الأسبوع تقديم عروض مميزة في عدة محافظات، منها الإسكندرية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، والإسماعيلية.



وحرصت هيئة قصور الثقافة هذا العام على تقديم عروض متنوعة من خلال اختيار نصوص مسرحية هادفة تعتمد على بناء درامي متقن يناسب عقلية الطفل، ويناقش قضاياه بطريقة مستحدثة.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، بجانب اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة لفيف من الأدباء والمثقفين، هذا بالإضافة إلى فعاليات المشروع الثقافي لمناطق الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة والإسكندرية، والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لمكافحة السرطان، وليلة النصف من شعبان، والعيد القومي لمحافظة الدقهلية.