نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. محافظ السويس يعتمد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 85,3%

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. محافظ السويس يعتمد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 85,3%. 

اعتمد اللواء أح/ طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح بلغت ؜85،3 %. 

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية، واعتمد محافظ السويس نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ سيد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم، والأستاذة سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، وشعبان يوسف رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

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عاجل - بنتيجة تفوق الـ 85%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول 2024-2025

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عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة السويس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية، وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل جديد من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع، معربا عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم في مدارس المحافظة. 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية، يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس السويس بلغ عددهم 15607 طالبًا وطالبة.

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