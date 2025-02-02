ترطيب الأيدي في فصل الشتاء: كيف تحافظين على صحة يديكِ في الأجواء الباردة

ترطيب الأيدي في فصل الشتاء: كيف تحافظين على صحة يديكِ في الأجواء الباردة

الفجر الطبي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترطيب الأيدي في فصل الشتاء، 
يعد فصل الشتاء من الفصول التي تتسبب في جفاف البشرة نتيجة للبرودة والرياح الجافة، مما يؤدي إلى تشقق الجلد خاصة في مناطق الأيدي. 

لذلك، من الضروري العناية بأيدينا بشكل خاص خلال هذا الوقت، حيث يحتاج الجلد إلى ترطيب مستمر لحمايته من الجفاف والحفاظ على نعومته. 

تنشر لكم بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول  أهمية ترطيب الأيدي في الشتاء وبعض النصائح والطرق الفعّالة للحفاظ على يديكِ صحية ومرطبة.

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ترطيب الأيدي في فصل الشتاء

مشكلة جفاف البشرة بفصل الشتاء 

مع حلول فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من جفاف الجلد، خاصة في مناطق الجسم المعرضة للهواء البارد والجاف مثل الأيدي يُعتبر ترطيب الأيدي في هذا الوقت أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البشرة ومنع التشققات والتهيج.

ترطيب الأيدي في فصل الشتاء: كيف تحافظين على صحة يديكِ في الأجواء الباردة

نصائح وطرق الفعالة لترطيب الأيدي في فصل الشتاء

استخدام مرطبات قوية: من الضروري اختيار مرطب يحتوي على مكونات مثل الجلسرين أو الزبدة الطبيعية مثل زبدة الشيا،تعمل هذه المكونات على تعزيز الترطيب والاحتفاظ بالنعومة في البشرة.

تجنب غسل اليدين بالماء الساخن: بالرغم من أن الماء الساخن قد يكون مريحًا في الشتاء، إلا أنه يساهم في تجفيف الجلد بشكل أسرع،يفضل استخدام ماء فاتر أثناء غسل اليدين.

ارتداء القفازات: إذا كنتِ مضطرة للخروج في الأجواء الباردة أو أثناء القيام بالأعمال المنزلية، يُنصح بارتداء قفازات للحفاظ على دفء يديكِ وحمايتهما من الجفاف.

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جفاف البشرة في فصل الشتاء: الأسباب وطرق الوقاية

تقشير البشرة بلطف: لا تنسي تقشير يديكِ بلطف باستخدام مقشرات طبيعية أو منتج مناسب للبشرة،يساعد التقشير في إزالة الخلايا الميتة ويُسهم في تحسين امتصاص الكريمات المرطبة.

الترطيب ليلًا: يُعتبر الليل الوقت المثالي لترطيب الأيدي بشكل مكثف، ضعي طبقة سميكة من الكريم المرطب قبل النوم وارتدي قفازات قطنية للحفاظ على الترطيب طوال الليل.

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العناية بالبشرة في الشتاء: حماية الجلد من الجفاف والتشققات

شرب الماء بكثرة: الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي،يجب شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة البشرة.

العناية بالأيدي في فصل الشتاء لا تتطلب وقتًا طويلًا أو مجهودًا كبيرًا، لكن نتائجها تكون واضحة من خلال بشرة ناعمة وصحية خالية من التشققات.

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