الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الترم الأول جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الترم الأول جميع المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة خلال ساعات.. التفاصيل ورابط الاستعلام.

تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة، مع اقتراب موعد إعلانها رسميًا.

وأفاد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأنه سيتم اعتماد النتيجة اليوم الأحد 2 فبراير 2025 من قبل المحافظ الدكتور إبراهيم صابر، لتكون متاحة عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية التابعة للمديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية وفقًا للمديرية

سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بعد اعتمادها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الرابط المخصص لبوابة التعليم الأساسي.

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث خاض 211،342 طالبًا وطالبة الامتحانات، بواقع 107،239 طالبًا و104،103 طالبات، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

√ السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.

√ الإثنين 20 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية.

√ الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

√الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

√الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة فور ظهورها من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: بوابة التعليم الأساسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول يبلغ 140 درجة، موزعة كالتالي:

✓ اللغة العربية: 40 درجة.

✓ اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

✓ الرياضيات: 30 درجة.

✓ الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

✓ العلوم: 20 درجة.

أما مجموع الدرجات الكلي للعام الدراسي (الفصلين الأول والثاني) فيبلغ 280 درجة، وفقًا للتوزيع التالي:

✓ اللغة العربية: 80 درجة.

✓ اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

✓الرياضيات: 60 درجة.

✓ الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

✓ العلوم: 40 درجة.

ضوابط الامتحانات لضمان العدالة نتيجة الشهادة الاعدادية

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة الامتحانات، شملت: تنسيق الورقة الامتحانية بطريقة واضحة توزيع الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب شمول الامتحان لجميع عناصر المنهج وضوح صياغة الأسئلة لضمان فهمها بسهولة ومن المنتظر أن تعلن نتائج باقي المحافظات تباعًا، حيث يترقب الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية ظهور النتائج في الأيام المقبلة.