رئيس مياه أسيوط يعقد اجتماعا لرفع كفاءة محطة معالجة صرف صحى الزرابى بابوتيج

عقد المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأحد إجتماعا لرفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي قرية الزرابي بمركز أبوتيج



وجاء ذلك بحضور المهندس وحيد فهمي استشارى الشركة لشئون الصرف الصحي والمهندسة مرفت زوزو رئيس قطاع جنوب والدكتور إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل والمهندسة فريال عمر مدير عام الصرف الصحي والمهندس أحمد زكريا مدير منطقة مياه أبوتيج لدراسة أهم الإجراءات الفنية لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي مركز أبوتيج



وأكد شحاته على ضرورة وضع الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة المحطة نصب أعيننا حتى تتمكن المحطة من استيعاب تصرفات مدينة أبوتيج وقرى الزرابي والأقادمة والزيرة وبني سمع والبلايزة وأبوخرص ودكران والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 16 ألف م3/ يوم