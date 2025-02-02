مصرع وأصابة 18 بحادث إنقلاب سيارة أجرة بطريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم بينما أصيب 15 شخص، إثر حادث إنقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق السياحي بمدخل قرية الخالدية بدائرة مركز شرطة أبشواي، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة صندوق محمله بالركاب، بطريق السياحي، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق،وذلك بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى إنفجار أحد اطارات السيارة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة مما أسفر عن إنقلابها في بحيرة اسماك على جانبي الطريق وتسببت في وفاة 3 أشخاص سيدة بالعقد الخامس من عمرها بينهم السائق ويدعى راشد صالح 52 سنه مقيم بقرية الجيلاني بدائرة مركز أبشواي، وأحمد البدري شعبان نفَاصر مقيم بمقارق قارون يوسف الصديق، وأصابة 15، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي،ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.