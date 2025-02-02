الاحصاء: انخفاض4.01% في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر نوفمبر 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم    الأحد   الموافق   2  /2/ 2025   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024.  
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل  112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي)  بنسبة  انخفاض  قدرها  4.01٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ  172.47 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر 2024  مــقــــارنـــة بشـــهـــر أكتوبر 2024 حيــــث بلــــغ  159.36 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خــلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بـلـغ 85.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 161.23 خــــلال شهــر نوفمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2024 حيــث بلــــغ 166.32 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خـــلال شهــــر نوفمبر  2024 مقــارنـة  بشــهر أكتوبر 2024  حــيــث بــــلـــغ 223.54  بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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