وزير الإسكان: اليوم..بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13، يومي الأحد 2/2/2025، والإثنين 3/2/2025، ووحدات بالعمارة 14، يومي الثلاثاء 4/2/2025، والأربعاء 5/2/2025، ووحدات بالعمارة 15، يومي الخميس 6/2/2025، والأحد 9/2/2025، ووحدات بالعمارة 16، يومي الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، ووحدات بالعمارة 17، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، ووحدات بالعمارة 18، يومي الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، ووحدات بالعمارة 19، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، ووحدات بالعمارة 20 يومي الخميس والأحد 20 و23/2/2025، ووحدات بالعمارة 21 يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، ووحدات بالعمارة 22، يومي الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025.

وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23، يومي الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، ووحدات بالعمارة 24، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، ووحدات بالعمارة 25، يومي الخميس والأحد 6 و9/3/2025، ووحدات بالعمارة 26 يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، ووحدات بالعمارة 27، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، ووحدات بالعمارة 28، يومي الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، ووحدات بالعمارة 29، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، ووحدات بالعمارة 30، يومي الخميس والأحد 20 و23/3/2025، ووحدات بالعمارة 31، يومي الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، ووحدات بالعمارة 32، يومي الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، ووحدات بالعمارة 33، يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، ووحدات بالعمارة 34، يومي الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35، يومي الأحد والإثنين 13 و14/4/2025، ووحدات بالعمارة 36، يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16/4/2025، ووحدات بالعمارة 37، يومي الخميس والثلاثاء 17 و23/4/2025، ووحدات بالعمارة 38، يومي الأربعاء والخميس 23 و24/4/2025، ووحدات بالعمارة 39، يومي الأحد والإثنين 27 و28/4/2025، ووحدات بالعمارة 40، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30/4/2025، ووحدات بالعمارة 41، يومي الأحد والإثنين 4 و5/5/2025، ووحدات بالعمارة 42، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7/5/2025، ووحدات بالعمارة 43 يومي الخميس والأحد 8 و11/5/2025، ووحدات بالعمارة 44، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13/5/2025، ووحدات بالعمارة 45، يومي الأربعاء والخميس 14 و15/5/2025.

وأعلن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46، يومي الأحد والإثنين 18 و19/5/2025، ووحدات بالعمارة 47، يومي الثلاثاء والأربعاء، 20 و21/5/2025، ووحدات بالعمارة 48، يومي الخميس والأحد 22 و25/5/2025، ووحدات بالعمارة 49، يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27/5/2025، ووحدات بالعمارة 50، يومي الأربعاء والخميس 28 و29/5/2025، ووحدات بالعمارة 51، يومي الأحد والإثنين 1 و2/6/2025، ووحدات بالعمارة 52، يومي الثلاثاء والأحد 3 و15/6/2025، ووحدات بالعمارة 53، يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17/6/2025، ووحدات بالعمارة 13، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات بالعمارة 14، يوم الخميس 19/6/2025، ووحدات بالعمارة 15، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات بالعمارة 16، يوم الإثنين 23/6/2025، ووحدات بالعمارة 17، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات بالعمارة 18، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات بالعمارة 19، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات بالعمارة 20، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات بالعمارة 21، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارة 22، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارة 23، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارة 24، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات بالعمارة 25، يوم الخميس 10/7/2025.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات بالعمارة 27، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات بالعمارة 28، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات بالعمارة 29، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات بالعمارة 30، يوم الخميس 17/7/2025، ووحدات بالعمارة 31، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات بالعمارة 32، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات بالعمارة 33، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات بالعمارة 34، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات بالعمارة 35، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات بالعمارة 36، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات بالعمارة 37، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات بالعمارة 38، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات بالعمارة 39، يوم الخميس 31/7/2025.

ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات بالعمارة 41، يوم الإثنين 4/8/2025، ووحدات بالعمارة 42، يوم الثلاثاء 5/8/2025، ووحدات بالعمارة 43، يوم الأربعاء 6/8/2025، ووحدات بالعمارة 44، يوم الخميس 7/8/2025، ووحدات بالعمارة 45، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات بالعمارة 46، يوم الإثنين 11/8/2025، ووحدات بالعمارة 47، يوم الثلاثاء 12/8/2025، ووحدات بالعمارة 48، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات بالعمارة 49، يوم الخميس 14/8/2025، ووحدات بالعمارة 50، يوم الأحد 17/8/2025، ووحدات بالعمارة 51، يوم الإثنين 18/8/2025، ووحدات بالعمارة 52، يوم الثلاثاء 19/8/2025، ووحدات بالعمارة 53، يوم الأربعاء 20/8/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 24/8/2025: الأربعاء 27/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.