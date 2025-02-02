تصادم مروع على طريق اللاهون الزراعي بالفيوم يسفر عن مصرع شابين

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين وجهًا لوجه، وقع على طريق قرية اللاهون الزراعي بمحافظة الفيوم، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تبين وفاة الشابين في الحال متأثرين بإصاباتهما.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد تقرير مفصل عن ملابسات الحادث.

يُذكر أن طريق اللاهون الزراعي يشهد كثافة مرورية عالية، ما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث المتكررة عليه.